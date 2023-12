Uma criança de oito anos foi morta com um tiro, disparado acidentalmente pela própria irmã, uma adolescente de 13 anos, em São Sebastião do Anta, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), o namorado da mãe das crianças entregou uma arma para a adolescente “brincar”, nessa quinta-feira (21/12). A menina teria ficado sozinha junto com o irmão em uma casa localizada nos fundos de um bar.





A mãe das crianças e o namorado foram para o bar. Enquanto estavam lá, ouviram um disparo. Ao chegarem na residência, encontraram o menino baleado. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital da cidade. No entanto, já chegou morto.





Antes de a Polícia Militar chegar ao imóvel, o namorado pegou a arma usada no crime e fugiu de moto. Na fuga, ele deixou cair um documento e também a munição que pode ter matado a criança.





Na conversa com os policiais, a mulher disse que insistiu para o namorado não entregar a arma para a filha. Mas, mesmo assim, ele emprestou. Já a adolescente disse que viu o homem retirar todas as balas da arma e que não tinha intenção de matar o irmão.





Ela e a mãe foram levadas para a delegacia. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) vai investigar o caso.