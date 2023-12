Patis, no Norte de Minas, é a cidade mais parda do estado. Nesta sexta-feira (22/12), foram divulgados dados do Censo 2022, que mostra que cerca de 92,1 milhões de brasileiros (45,3% da população) se declararam pardas. Pela primeira vez o número de brasileiros que se declaram pardos superou o total de brancos no Brasil desde o início da série histórica em 1991, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a adotar as cinco categorias atuais (amarelos, brancos, indígenas, pardos e pretos).

Patis, que comemorou 28 anos de emancipação político-administrativa na última quinta-feira, 21 de dezembro, tem como origem do nome um grande coqueiral, que ao se tornar um arraial recebeu essa denominação pela abundância de coqueiros nas suas proximidades. Pati é uma palavra indígena e sabe-se que a região foi outrora, habitada por índios Tapuias que viviam às margens dos rios e lapas.

O distrito integrou-se ao município de Mirabela em 30/12/1962 pela Lei 2.764, quando foi desmembrado do município de Montes Claros. Em 21/12/1995, Patis foi emancipado pela Lei 2.030, passando de distrito para município.

Os habitantes e Patis são chamados de patienses. A população chegou a 4.837 pessoas no Censo de 2022, o que representa uma queda de 13,3% em comparação com o Censo de 2010, de acordo com o IBGE. No ranking de população dos municípios, Patis está na 618ª colocação no estado; na 1.285ª colocação na região Sudeste; e na 4.310ª colocação no Brasil.

A pesquisa do IBGE também aponta que a cidade de Patis tem uma densidade demográfica de 10,89 habitantes por km² e uma média de 2,89 moradores por residência. Vizinho dos municípios de São João da Ponte, Japonvar e Mirabela, Patis se situa a 20km de São João da Ponte, a cidade mais próxima nos arredores.

As 10 cidades de Minas com maior população parda conforme IBGE

Patis: 80% Serra Azul de Minas: 79,4% Paulistas: 78,9% Caraí: 78% Frei Lagonegro: 77,5% Urucuia: 76,8% Josenópolis: 76,7% Pedra Azul: 76,7% Bonito de Minas: 76,5% Santa Cruz do Escalvado: 76,1