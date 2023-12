Três pessoas invadiram uma casa no Bairro Havaí, Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (22/12) e mantiveram os moradores em cárcere privado. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos roubaram pertences das vítimas e fugiram em três carros.

Um deles pertencia aos bandidos e os demais aos moradores do imóvel. Ainda de acordo com os militares, durante a fuga, um dos suspeitos bateu o carro dos moradores na garagem de um prédio. Após o acidente, o homem fugiu e deixou o carro com os pertences no local.