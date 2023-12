Caminhão derramou toda carga na pista do Anel Rodoviário, em BH

Após cerca de 10 horas de interdição, o tráfego no Anel Rodoviário, na altura do bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi liberado nos sentidos, no início da tarde desta sexta-feira (22/12).

As pistas foram bloqueadas depois que uma carreta carregada com 27 toneladas de carvão mineral tombou nesta madrugada, no sentido Rio de Janeiro. A carga ficou espalhada na pista. O caminhão ainda atingiu dois postes. Felizmente, ninguém se feriu.

Apesar do fim do bloqueio, o trânsito segue lento na região. A previsão da BHTrans é de que os reflexos no trânsito já tenham cessado no período da tarde.

Acidente no Anel

Uma carreta carregada com carvão tombou na madrugada desta sexta-feira (22/12) na curva da Praça São Vicente, no Anel Rodoviário, sentido Rio de Janeiro, e derramou toda a carga, interditando completamente a pista. Uma faixa sentido Vitória também precisou ser bloqueada.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo invadiu a pista contrária. As causas do acidente não foram divulgadas.