Um policial militar morreu depois que a viatura em que estava colidiu com uma motocicleta e capotou na Rodovia Fernão Dias, na altura do km 533, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a concessionária Arteris, que administra a rodovia, a viatura seguia no sentido Belo Horizonte, quando o motorista perdeu o controle da direção e se chocou com o barranco às margens da via.

Com o impacto, o veículo bateu na lateral de uma motocicleta e, sem seguida, capotou. A moto também tombou na pista. O policial foi encontrado já sem vida, dentro do veículo. O motociclista não se feriu.

Ainda de acordo com a concessionária Arteris, o tráfego flui com lentidão pela faixa esquerda da via. No momento, há 12 quilômetros de congestionamento no trecho.