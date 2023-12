Um grave acidente registrado na BR-040, altura da comunidade de Perobas, em Santos Dumont, na Região da Zona da Mata mineira, provocou a morte de cinco pessoas e deixou uma ferida nesta quinta-feira (21/12). O trânsito teve que ser parcialmente fechado no sentido Belo Horizonte.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h. O motorista de uma ambulância, que pertence a uma empresa chamada “Guardiões do Resgate", teria perdido o controle do veículo e batido de frente com uma carreta. Chovia na hora do acidente. Ele estava acompanhado de dois colegas de trabalho e transportava um casal, sendo que a mulher estava grávida.



O motorista e os dois funcionários morreram no local. Já o casal chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Santos Dumont, mas também morreu.



Todos os cinco eram de Juiz de Fora e teriam ido a Belo Horizonte para que a gestante de 32 semanas tivesse acesso a uma consulta especializada, já que o feto havia desenvolvido um problema cardíaco.



O motorista da carreta sofreu ferimentos leves, segundo a PRF. A ocorrência ainda está em andamento.



A reportagem entrou em contato com a empresa “Guardiões do Resgate" e aguarda retorno.