Caminhonete ficou com as rodas para cima, após capotar várias vezes

Uma caminhonete capotou na Avenida do Contorno, sentido Savassi, na trincheira com a Avenida Raja Gabaglia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (21/12).



De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o veículo teria capotado várias vezes na trincheira e acabou com as rodas para cima. O motorista estava sozinho no veículo, consciente e orientado. Porém, não conseguia sair do carro, já que a porta não abria.

Segundo relatos, ele só teria conseguido sair do veículo com a ajuda de pedestres, antes da chegada dos bombeiros e da Polícia Militar (PMMG). Eles teriam usado um pé de cabra ou alavanca para fazer a retirada.

Agentes da BHTrans estão no local e o trânsito está lento no sentido Savassi. O carro foi rebocado para o pátio do Detran. Segundo a PM, a caminhonete não tinha impedimentos.