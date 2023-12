Uma batida entre uma caminhonete e um ônibus deixou pelo menos uma morte e outras oito pessoas em estado grave.

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (21/12), na BR-267, entre as cidades de Serrania e Machado, no Sul de Minas Gerais.

Leia: Bombeiros libertam motorista preso em caminhão que bateu em carreta

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal se trata de um idoso que estava no ônibus. As vítimas em estado grave foram encaminhadas para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas, também no Sul do estado. Havia pelo menos 27 no coletivo.

Além do resgate em solo, os bombeiros também deslocaram o helicóptero Arcanjo e a Polícia Militar acionou a aeronave Pegasus, ambas para prestar socorro às vítimas.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.