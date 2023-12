O choque entre uma carreta carregada de eletrodomésticos e um caminhão que transportava sementes deixou os dois condutores feridos, sendo que um deles ficou preso às ferragens e precisou dos bombeiros para se libertar (veja o vídeo). O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (20/12), na MGC-122, em Capitão Enéais, Norte de Minas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMH), a colisão entre os veículos de transporte de cargas ocorreu na altura do KM223, na zona Rural do município, por volta das 18h. Devido a vazamento de óleo, a via foi interditada por algumas horas.

Com escoriações, o motorista da carreta, de 56 anos, já era atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no momento em que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou.

Foram mobilizados militares de Francisco Sá e de Montes Claros. Enquanto parte da equipe usava serragem para conter o óleo combustível que vazou da batida entre os veículos, outro grupo trabalhava para libertar o condutor preso às ferragens.

O motorista do caminhão, de 54 anos, encontrava-se retido na cabine com ferimentos na face e escoriações. Foi necessário que os militares utilizassem ferramentas de desencarceramento para abertura forçada da porta e liberação segura da vítima.

O Caminhão carregado de sementes deslocava de Fortaleza para Caxias do Sul (RS). A Carreta carregada de eletrodomésticos, trafegava no sentido oposto, de Araxá para Porteirinha-MG.

Ele foi atendido pelo SAMU de Francisco Sá e encaminhado para Montes Claros. A Polícia Militar Rodoviária compareceu para registro da ocorrência de trânsito e medidas necessárias para liberação da pista.