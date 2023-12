Ônibus com 57 passageiros bateu de frente contra uma carreta na BR-116. Motorista do veículo de transporte morreu e oito pessoas ficaram feridas

O motorista de um ônibus com 57 passageiros morreu ao bater de frente com a lateral de uma carreta, na madrugada desta quinta-feira (21/12), na BR-116, altura do Km 716, entre Muriaé e Laranjal, na Zona da Mata de Minas. O acidente deixou mais oito feridos.

Chovia forte no momento do desastre, por volta de 4h20. O local da batida é uma curva fechada de pista simples e acostamento, onde é proibido ultrapassar. O ônibus tinha, ainda, um motorista reserva, assim como a carreta tinha um ajudante no lagar do carona.

Entre os feridos, sete são passageiros do veículo de transporte que seguia de São Paulo para Vitória da Conquista (BA) e um deles era o auxiliar da carreta, que trafegava de Divino para São Paulo e estava vazia.

Com a batida, a frente do ônibus de viagem ficou destruída e um rombo no baú da carreta se abriu. Os destroços ficaram esparramados pela rodovia e, por sorte, o tráfego no momento era leve. O trânsito foi liberado no início da manhã, por volta das 7h.

As duas pistas da BR-116 ficaram interditadas para o socorro aos feridos. Foi necessário também o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para retirar o corpo do motorista de 42 anos, que ficou preso às ferragens.