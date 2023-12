O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) vai restringir o tráfego de veículos de carga de grande porte nas rodovias estaduais durante as festas de fim de ano. Nesta época, o movimento aumenta consideravelmente, e a medida pode proporcionar mais segurança aos usuários das vias. Por isso, esses transportes não poderão circular nas rodovias de pista simples nos dias 22, 23, 25, 29 e 30 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2024.

A medida prevista vale para veículos de grande porte e engloba as Combinações de Veículos de Carga (CVC), as Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e veículos de cargas indivisíveis, como bitrens, treminhões e rodotrens.

As restrições acontecerão nos seguintes dias no feriado de Natal:

- Sexta-feira (22/12), das 14h às 22h

- Sábado (23/12), das 6h às 12h

- Segunda-feira (25/2), das 15h às 22h

No fim de semana seguinte, as restrições serão:

- Sexta-feira (29/12), das 14h às 22h

- Sábado (30/12), das 6h às 12h

- Segunda-feira (1/1), das 15h às 22h

Os serviços de escolta oficial para esses veículos no período de festas estão suspensos, em razão de o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e do DER-MG estarem atuando em outras ações de segurança viária.

Medidas de punição

Em caso de abordagem de algum veículo impedido de circular, o infrator ficará sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art. 187-I, da Lei Federal nº 9.503, de 1997). Dentre elas, estão a perda de quatro pontos na carteira, multa e retenção do veículo até o término do horário de restrição.

A gerente de Educação para o Trânsito do DER-MG, Rosely Fantoni, explica que, apesar da restrição de circulação de veículos de grande porte, os usuários têm que ter algumas precauções, por causa do volume de pessoas se deslocando. Ela ressalta a importância de revisar o automóvel e, "durante o trajeto, obedecer às regras de circulação, não abusar da velocidade e ser prudente, atitudes que podem evitar problemas mais graves”.

Rosely acrescenta ainda a necessidade de ter consciência neste período de tantas comemorações que a mistura bebida e volante pode ser fatal e estragar as festas que celebram a vida.

A Agência Brasil registrou no ano de 2022 o aumento no número de mortos e feridos causados por acidentes nas rodovias do país no feriado do Ano Novo. Mais de 440 pessoas foram detidas durante os quatro dias de operação da Polícia Rodoviária Federal no mesmo ano.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata