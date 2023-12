A Câmara Municipal de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aprovou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o trânsito pesado de carretas em ruas históricas do município. A decisão foi tomada nesta terça-feira (19/12) durante uma reunião ordinária do Legislativo. A solicitação da CPI tem como objetivo investigar a informação de suposto recebimento de verbas para que caminhões e carretas possam transitar dentro do da cidade.

Leia também: Suspeito de vender bebidas adulteradas em Betim é solto pela Justiça



De acordo com o vereador Fúlvio Brandão, presidente da Câmara e autor do requerimento, o motivador para a instalação de uma CPI foi o aumento no fluxo de caminhões observado em Caeté ao longo deste ano, principalmente por mineradoras que não pagam impostos e não têm a extração localizada na cidade. “Esse grande fluxo tem gerado reclamações do comércio, moradores das principais vias e do do distrito mais afetado, Rancho Novo, além de causar danos na infraestrutura da cidade”, afirma. Durante a reunião, o vereador Claudinei do Vale relatou que há um rumor na cidade de que as pessoas estariam lucrando em torno de 50 a 100 reais por caminhão.

Uma das investigadas é a mineradora Serra do Oeste, que explora o minério na cidade de Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais e também faz transporte de carga em Caeté, cidade vizinha.

Por unanimidade, os vereadores votaram favoráveis ao requerimento de autoria dos vereadores Claudinei do Vale, Fúlvio Brandão, Jadson Rodrigues, Sérgio Ferreira dos Santos e Sílvia de Oliveira. Para Brandão, a aprovação representa a importância que a pauta tem para a cidade. “É de fundamental importância essa regulamentação e regulação, porque vivemos em uma cidade de 309 anos, com inúmeros problemas estruturais, com acervos históricos e com um povo acostumado à tranquilidade do interior, algo que com esse fluxo de caminhões tem prejudicado em todos esses sentidos”, conta.

Além dos vereadores, a Câmara Municipal foi preenchida também por moradores do distrito de Rancho Novo, principal local afetado, que denunciam o impacto de trânsito pesado sobre as casas, a rede de água e na mobilidade de ambulâncias e veículos de socorro.

Com a aprovação do requerimento, o presidente Fúlvio Brandão designou, por meio da Portaria n° 031/2023, os vereadores Silvinha Oliveira, Serginho e Jadson/Pardal para comporem como membros efetivos a comissão responsável por investigar a informação de suposto recebimento de verbas para que caminhões e carretas possam transitar no município. Os vereadores Renilton de Moraes, Reinaldo Bacana e Claudinei do Vale foram designados como suplentes. Após as investigações, os vereadores apresentarão as respostas e soluções para o caso.

Segundo o vereador Fúlvio, a comissão solicitará documentos e agente públicos irão até a sede das empresas investigadas para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento. Ele detalha os próximos passos: “Em até 5 dias a comissão irá se reunir e definir quem será presidente, relator e membro, após esse passo começam as investigações com pedido de documentos, convocação de membros da administração pública e da empresa e termina com o relatório que definirá as providências e que será enviado ao MP.”

A reportagem tentou contato com a mineradora, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.