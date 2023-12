O Colégio Santo Agostinho anunciou alterações no Regimento Escolar para 2024. Dentre as mudanças está a restrição do uso do celular para atividades pedagógicas até o 7° ano. Conforme comunicado oficial da escola, enviado aos pais no fim do período letivo de 2023, a mudança foi motivada pela preocupação coletiva de responsáveis com o uso excessivo de aparelhos celulares pelos estudantes.

Em trecho da mensagem divulgada, o colégio relata o contato de pais receosos com a tecnologia e expressa satisfação com a assistência das famílias: “Comungamos dessa mesma preocupação e ficamos satisfeitos em saber que teremos o apoio das famílias para promover um ambiente mais saudável e equilibrado”. Como uma das medidas, a escola também irá incentivar atividades alternativas durante o intervalo.

Por meio de sua assessoria, o colégio informou estar em recesso e que vai abordar as diretrizes somente após aprofundar e apresentá-las aos pais no início do próximo ano letivo, mas já ressalta algumas ações. Confira parte da nota na nota abaixo:

- Não solicitaremos celulares para atividades pedagógicas até o 7º ano. Isso significa que o celular não é um objeto necessário na rotina escolar, podendo as famílias dispensar o envio.

- Reforçaremos a oferta de brincadeiras entre as crianças, oferecendo opções de interação durante o recreio.

- Orientação digital: muitos pais disponibilizam o celular para os filhos para a comunicação ao final do turno escolar. Isso é possível, contudo, existem aplicativos que restringem o tempo de uso e conteúdos e isso cabe a cada responsável.

As unidades do Colégio Santo Agostinho existentes em Minas Gerais são: Unidade de Belo Horizonte, Gutierrez, Contagem e Nova Lima. São cerca de 8.500 alunos nas quatro unidades. A notícia, enviada para famílias do Ensino Fundamental, foi bem aceita por pais e responsáveis.

A reportagem teve acesso a mensagens, trocadas em grupo do WhatApp, que manifestavam satisfação. “Aqui em casa, nosso filho nunca levou celular para a escola. Mas se algum amigo leva, acaba vendo também. Por isso tem que ser uma decisão que parta da escola. Excelente medida do colégio!”, comemorou uma mãe, que preferiu não se identificar.

O comunicado ainda salienta: “É fundamental que, como educadores e pais, estejamos unidos na promoção de um uso equilibrado e consciente da tecnologia”.

