Transportadores de combustíveis e derivados de petróleo de Minas Gerais ameaçam cruzar os braços nos próximos dias em protesto contra a antecipação da cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (20/12).

O calendário de pagamento da primeira parcela ou cota única do IPVA começa em 15 de janeiro e termina em 22 de março, seguindo um esquema de acordo com a placa do veículo. No passado, a cobrança iniciava em março e terminava em maio.

Na avaliação do presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG), Irani Gomes, a mudança pode comprometer o orçamento das famílias, e a insatisfação é geral entre os transportadores.

“Janeiro é um mês de muitos gastos, tanto para os transportadores quanto para as famílias. Cobrar o IPVA logo no início do ano é uma maldade do governo Zema”, afirma. A data exata da paralisação, no entanto, não foi anunciada.

Conforme o Governo Estadual, o valor do imposto, em comparação com o IPVA 2023, “teve uma redução média de 3,37%, em função, principalmente, da depreciação do valor dos veículos usados”. No pagamento em cota única é concedido o desconto de 3%.