Com a chuva em Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira (21/12), motoristas encontram trânsito lento e congestionamento nas principais vias da região central da cidade.

O engarrafamento na Avenida Afonso Pena se estende até a Praça da Rodoviária. O trânsito também é intenso nas vias no entorno do Mercado Central com lentidão nas avenidas Amazonas e Augusto de Lima, e Rua Santa Catarina.

Problemas nos semáforos também contribuem para o estresse dos belo-horizontinos nesta tarde. De acordo com BHTrans, há semáforos em flash no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua São Paulo.

O trânsito parado gerou reflexos até mesmo no corredor exclusivo de ônibus BRT/Move da Avenida Antônio Carlos, onde se formou uma fila extensa de articulados, conforme mostra vídeo que circula nas redes sociais.