Banda da Polícia Militar trouxe o espírito do Natal para as ruas de Belo Horizonte

Um choque de segurança e calor humano natalino. Enquanto policiais fardados sob o auxílio de câmeras de monitoramento reforçam a segurança dos corredores de comércio mais povoados de Belo Horizonte, a Banda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) traz para as ruas do Hipercentro um clima de fraternidade e doação com a execução de músicas de Natal e clássicos do rock.

Ao mesmo tempo em que a PMMG, a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL-BH), o Conselho de Segurança Pública e a Associação de Comerciantes do Hipercentro promovem ações para dar segurança aos consumidores que fazem as compras natalinas às vésperas de um dos feriados mais rentáveis para o comércio, a correria de sacolas na mão ganha um pouco do clima fraterno com a operação "Natal com Música - Praça Sete".

O dia começou com o quarteirão Xacriabá da Praça 7, na Rua Rio de Janeiro com Tamoios, recebendo um banho de espuma e jatos de água dos agentes em um caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que removeu uma grossa camada de pó de asfalto, sujeira e lixo, o que devolveu o aspecto natural dos ladrilhos e pisos de granito desse marco da região central.

Sentados em cadeiras pretas com instrumentos metálicos reluzentes, os 29 militares fardados da banda chamavam a atenção de muita gente apressada que passou pela Praça 7. Mas foi a música começar a fluir para que a curiosidade vencesse a pressa e fizesse com que as pessoas parassem. A primeira música foi uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial: Smoking Snakes (Cobras Fumantes), da banda sueca Sabbaton.

Depois vieram as músicas natalinas, rock, Jota Quest, Tim Maia, Pagode e até sertanejo, sob aplausos emocionados das pessoas que se aglutinaram na praça.

"É muito gratificante tocar no Centro da cidade nesta época. O espírito natalino está à flor da pele e a música eleva essa sensibilidade. Tem quem dança e quem se emociona e chora. E sabemos que não acontece crime onde estamos, tem segurança. Nos intervalos, passamos dicas de segurança no momento em que estão de ouvidos atentos”, disse o regente da Banda de Música da PMMG, subtenente Márcio Jesus Correia.

“A proposta desta operação é aumentar a sensação de segurança para as pessoas que estão circulando no Hipercentro às vésperas do Natal e, ainda, promover um clima festivo e cultural”, destaca o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva.

Paz para as compras

A presença dos militares da banda também traz segurança efetiva, segundo o coordenador de operações do Hipercentro, que é de responsabilidade da 6ª Companhia do 1º Batalhão da PMMG, tenente Hamilton Silva. “A banda é parte das ações pensadas para que a população que vem ao Centro sinta a segurança que estamos reforçando nas ruas e tenha paz para realizar as suas atividades, sem se descuidar também da própria segurança, mas contando com a PMMG”, disse.

Com a segurança incrementada com a operação Mercado da Rua da PMMG, pessoas que, antes, só se preocupariam com a integridade contra ladrões de suas bolsas, carteiras e sacolas de compras podem desfrutar e até refletir melhor sobre o significado das festas de fim de ano com mais paz.

“A presença da PMMG traz mais segurança e a banda nos traz o clima de Natal. Eu amo o Natal, porque tem aquele sentimento de resgatar a família, a união. E a gente lembra disso, da ceia que vou ter com o esposo, os filhos, sobrinhos e a família . Venho de Santa Luzia (Grande BH) e a música melhora demais o dia da gente”, disse a professora Helena Calixto, de 55 anos, que foi ao Centro para consulta médica e aproveitou para olhar vitrines e presentes.

Admirado, o auxiliar de biblioteca Maurílio Ponzo, de 62 anos, aproveitou o tempo que tinha antes de pegar o ônibus para o trabalho para ouvir a banda. “Muito bom essa surpresa da Natal. Alegra a gente na hora de ir ao trabalho. Estão modernos, tocando até Marília Mendonça. Não apenas aquelas músicas mais eruditas que a gente espera de uma banda. Trazem para a nossa rotina o clima do Natal. Devia se mais periódico”, disse.

Aproximação com a sociedade



A PMMG conta com 19 bandas localizadas em pontos estratégicos de Minas Gerais, para que municípios de todas as regiões mineiras possam contar com o serviço musical oferecido.

As bandas da PMMG têm sua participação nas solenidades e atividades da corporação a sua atividade principal. "Porém, com a evolução da política de segurança pública, as bandas de música acompanharam esta evolução e possui, atualmente, um papel muito importante na prestação de serviço na segurança pública. Com o modelo de Polícia Comunitária e o serviço policial voltado para as diretrizes dos Direitos Humanos, as Bandas tornaram-se uma excelente ferramenta de aproximação da Polícia Militar com a sociedade", informa a PMMG.

"Atualmente, as bandas não apresentam apenas em eventos estritamente militares, mas em eventos escolares, encontro de bandas, solenidades de formaturas, apresentações em asilos, casamentos de militares, solenidades religiosas e em outros diversos tipos de eventos solicitados pela comunidade", descreve a corporação.