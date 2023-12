Um homem, de 34 anos, foi executado a tiros no bairro Manoel Pimenta, em Teófilo Otoni, no Norte de Minas.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era professor de futebol em um projeto social em Teófilo Otoni. Na hora do crime, que ocorreu nessa quinta-feira (21/12), a vítima andava pela rua quando foi executada.

Imagens do circuito interno mostram que a vítima estava na calçada quando dois homens atravessam a rua e atiram. O professor tentou correr, mas logo foi baleado novamente. Depois do crime, os dois fugiram. Uma moto os acompanhou.





Segundo o B.O, o crime aconteceu na frente de uma escola estadual. Por causa das férias, não havia aula no espaço. Ao verificarem os dados da vítima, os policiais militares descobriram que não havia passagem dele pela polícia.



Os policiais militares fizeram buscas na região e encontraram dois suspeitos do crime. Eles não estavam armados, mas as roupas eram idênticas às das imagens do circuito interno. Eles foram levados para a Delegacia.



A Polícia Civil investiga o caso.