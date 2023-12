O feriado de Natal está chegando, e diversos serviços de Belo Horizonte funcionarão em horários diferentes. Confira como fica o expediente em órgãos públicos, parques, museus, parques, bancos, trânsito, UPAs, entre outros.

Confira:

BANCOS

Não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados.

Dias 23, 24 e 25/12- não haverá expediente bancário.

Dia 26- voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público

TRÂNSITO E TRANSPORTE

Dia 23 - sábado - quadro de Horários de sábado

Dia 24 - domingo - quadro de Horários de domingo

Dia 25- segunda - quadro de Horários de feriado

Dia 30- sábado - quadro de Horários de sábado

Dia 31 - domingo - quadro de Horários de domingo

Dia 01- segunda - quadro de Horários de feriado

SEGURANÇA

Guarda Municipal

Trabalha normalmente todos os dias.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal todos os dias.

DEFESA CIVIL

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

SAÚDE

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs

Segunda-feira, 25 de dezembro de 2023: Funcionam normalmente 24h, todos os dias da semana.

Segunda-feira, 1º de janeiro de 2024: Funcionam normalmente 24h, todos os dias da semana.



Centros de saúde

Segunda-feira, 25 de dezembro de 2023: não funcionam.

Segunda-feira, 1º de janeiro de 2024: não funcionam.



Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE)

Segunda-feira, 25 de dezembro: funciona das 8h às 12h.

Segunda-feira, 1º de janeiro de 2024: funciona das 8h às 12h.

Farmácia de Minas

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as Farmácias de Minas terão funcionamento alterado entre 25/12 e 1/1/2024.

Hemominas

Durante as festividades de fim de ano, todas as unidades da Fundação Hemominas estarão fechadas nos dias 25/12 e 1/1/2024.

DIREITOS DE CIDADANIA

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912

Atendimento 24h nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, no Plantão Centralizado.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

LIMPEZA URBANA

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá serviços de limpeza. Sendo assim, a coleta domiciliar de lixo, a coleta seletiva e a varrição, entre outros, não serão executados nessas datas. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) também estarão fechadas.

BH RESOLVE

BH Resolve fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter mais informações.

UAI's

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de todo o estado ficarão fechadas nos dias 25/12 e 1/1/24. Nos demais dias, o funcionamento será normal. A UAI Aeroporto, em Confins, única unidade que funciona aos sábados, não terá expediente no dia 30/12.

POSTOS DO SINE MUNICIPAL

Fechados nos dias 25/12 e 1/01

PROCON MUNICIPAL

Fechados nos dias 25/12 e 1/01

MUSEUS, TEATROS E CINEMAS

Palácios das Artes e da Liberdade

Tanto o Palácio das Artes quanto o Palácio da Liberdade e a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais ficarão fechados para visitação nos dias 23, 24 e 25/12. Os equipamentos voltam a funcionar na terça-feira (26/12).

Circuito Liberdade

Os equipamentos pertencentes ao Circuito Liberdade fecham nos dias 23, 24 e 25/12. O Centro Cultural Banco do Brasil funcionará no dia 23/12 e estará fechado nos dias 24 e 25/12.

Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais

Não funcionará nos dias 25/12 e 1/1/2024. Nos demais dias, funcionará das 8h às 18h. Prédio Sede funcionará dos dias 26/12 à 29/12 das 8h às 18h. Já o prédio anexo funcionará nos mesmos dias das 10h às 16h.

Museu Casa Kubitschek

Dias 24 e 31: abre em horário especial das 10h às 12h.

Dias 25, 26/12 e 1º e 2/1: fechado



Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design

Dias 24 e 31: abre em horário especial das 10h às 12h.

Dias 25, 26/12 e 1º e 2/1: fechado



Museu Histórico Abílio Barreto

Dias 24 e 31: abre em horário especial das 10h às 12h. Fechado nos

Dias 25, 26/12 e 1º e 2/01: fechado

Museu da Imagem e do Som

Fechado ao público nos dias 24, 25, 26 e 31/12, 1º e 2/1

Museu da Moda de Belo Horizonte

Fechado ao público nos dias 24, 25, 26 e 31/12, 1º e 2/1

Cine Santa Tereza

Fechado ao público nos dias 24, 25 e 31/12, e 1º/1

Teatro Francisco Nunes

Fechado nos dias 25/12 e 1º/1

Teatro Marília

Fechado nos dias 25/12 e 1º/1

Teatro Raul Belém Machado

Fechado nos dias 25/12 e 1º/1

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado nos dias 25/12 e 1º/1. Não abre aos finais de semana

PARQUES MUNICIPAIS



Dias 24 e 31/12: Abertos



No dia 25/12, os seguintes parques estarão abertos:

Parque Mirante do Mangabeiras;

Parque Carlos de Faria Tavares;

Parque do Bairro Havaí;

Parque Jacques Cousteau;

Parque Municipal Tião dos Santos;

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva;

Parque Elias Michel Farah;

Parque Ecológico Pedro Machado;

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara;

Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo;

Parque da Vila Santa Sofia;

Parque Professor Guilherme Lage;

Parque da Matinha;

Parque do Bairro Jardim Leblon;

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado;

Parque Nossa Senhora da Piedade;

Parque Primeiro de Maio;

Parque Ecológico Universitário;

Parque José Lopes dos Reis;

Parque Aggeo Pio Sobrinho;

Parque Ecológico Roberto Burle Marx;

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo);

Parque Fernão Dias;

Parque Real;

Parque-Escola Jardim Belmonte;

Parque da Vila Pantanal;

Parque Orlando de Carvalho Silveira;

Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni;

Parque Ismael de Oliveira Fábregas.

No dia 26/12, esses parques fecham para manutenção.

PARQUES COM ACESSO PERMANENTE



Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia;

CEVAE Coqueiros;

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio);

Parque do Bairro Planalto;

Parque do Confisco;

Parque Dona Clara;

Parque Ecológico do Brejinho;

Parque Ecológico Jardim Vitória;

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta;

Parque Halley Alves Bessa;

Parque Jornalista Eduardo Couri;

Parque Juscelino Kubitschek;

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira;

Parque Linear do Vale do Arrudas;

Parque Municipal do Bairro Trevo;

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa;

Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica).

Zoológico e Jardim Botânico

Dia 24: Aberta até 12h (entrada permitida até às 11h)*

Dia 25/12: fechado

Aquário do Rio São Francisco

Dia 24: Aberta até 12h (entrada permitida até às 11h)*

Dia 25/12: fechado

CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Dias 24, 25, 31 e 1º/1/24

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro: abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h30.

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS



Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funcionam normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, pelo telefone (31) 98872-2023.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 12h.

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 12h.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 15h.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 16h.

Serviço Especializado em Abordagem Social

Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 9h às 21h.

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funcionará nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Sepultamento Gratuito

Plantão nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834

PONTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

CAT VEVECO:

24 e 25/12- fechado

26/12 - 08h às 17h



CAT SEDE:

24, 25 e26/12 - fechado