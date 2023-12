A movimentação no entorno da Rodoviária de Belo Horizonte, no Centro da capital, é grande na noite desta sexta-feira (22/12). A expectativa dos administradores é a de que mais de 40 mil passageiros passem pelo embarque ou desembarque do terminal apenas hoje.

A diretora-executiva da concessionária Terminais BH S/A confirma um fluxo de 496 mil pessoas até 2 de janeiro de 2024, um crescimento de 6% quando comparado a 2022, quando mais de 467 mil pessoas passaram pelo local.

Já se comparado com 2019, quando não havia pandemia de coronavírus, o fluxo de pessoas esperado para o feriado neste ano ainda é significativamente menor: em torno de 19% a menos do que o volume registrado no mesmo período de 2019, quando mais de 611 mil passageiros transitaram pelo local.

De acordo com a concessionária, a expectativa para 2023 é de que haja:

- 9.632 partidas - cerca de 3% a mais que em 2022 e 25% a menos que em 2019;

- 9.564 chegadas de ônibus - em torno de 4% a mais que em 2022 e 24% a menos que em 2019);

- 265.574 passageiros embarcando - cerca de 6% a mais que em 2022 e de 18% a menos que em 2019

- 232.001 pessoas desembarcando - aproximadamente 6% a mais que em 2022 e 20% a menos que em 2019

“Mesmo com o aumento da procura por passagens de ônibus, em função da alta dos preços nos bilhetes de avião, e com um registro menor de casos de COVID-19, ainda sentimos um aumento menor em relação à mesma data em 2019”, relata a diretora. Naquele ano, foram registrados mais de 611 mil passageiros. Ela explica que os usuários da rodoviária, por questões financeiras, estão buscando alternativas, como viajar de carro.

Além desta sexta-feira, os outros dias previstos de maior fluxo de passageiros e veículos, entre embarques e desembarques, são terça-feira (26/12), com mais de 32 mil passageiros, 29 de dezembro, com mais de 32 mil passageiros, e 2 de janeiro, com aproximadamente 34 mil passageiros.

Já os destinos mais procurados pelos passageiros são: Rio de Janeiro (RJ), Cabo Frio (RJ), São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP), São José do Rio Preto (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Vitória (ES), Guarapari (ES), Marataízes (ES), Serra (ES), Recife (PE), Prado (BA), Feira de Santana (BA), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA).

Já em Minas, as cidades mais procuradas são: Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Governador Valadares Teófilo Otoni, Almenara, Montes Claros, região do Serro, Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, Passos, Itajubá, Uberlândia, Uberaba, Unaí, Nanuque, Itabira, Ipatinga, João Monlevade, Itabirito e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.