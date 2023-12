Um evento na Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (23/12), reuniu cerca de cem pessoas, que puderam comemorar um Natal diferente. A festa é promovida pelo coletivo Kasa Invisível e se chama ‘Natal Sem Compras’. Segundo os organizadores, a iniciativa quer questionar o consumo e a revitalização do entorno da praça.

Durante o evento, foi montada uma loja com roupas, sapatos e acessórios para quem quisesse adquirir os produtos. Os itens são fruto de doações que o coletivo recebe ao longo do ano em eventos semelhantes que promove. Além da loja, foram distribuídas 60 marmitas para moradores em situação de rua que vivem na região. Para completar a festa, música com GT Pagode.

Renato Baruq, membro do coletivo e organizador do evento, avalia a iniciativa como satisfatória. “Queremos tornar a praça não hostil a quem mora nela.” Baruq questiona a revitalização que está acontecendo na região. Segundo ele, revitalizar não é só abrir empreendimentos ou higienizar o local. Ele diz que a população da região precisa de equipamentos culturais, piscinas públicas, locais onde a população em situação de rua possa tomar banho, por exemplo.