Uma mulher acabou ferida depois que o Fiat Palio que conduzia atravessou um cruzamento e bateu na lateral de uma caminhonete, entre a Avenida Governador Valadares e a Rua Joaquim Manoel de Macedo, na madrugada deste domingo (24/12), em Alfenas, no Sul de Minas.

Com a força do impacto o veículo rodopiou no cruzamento entre as vias e parou com a frente destruída no meio da interseção de vias. Com fortes dores no peito e ombro, a motorista precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

"O impacto foi tão significativo que os carros bloquearam a via, exigindo o controle do trânsito e o isolamento da área para evitar outros acidentes. Os bombeiros realizaram uma operação eficiente, retirando a mulher do veículo com a prancha longa e colar cervical, imobilizando a região supostamente fraturada", informou a corporação.

Durante o transporte ao hospital, os bombeiros continuaram os atendimentos necessários e todos envolvidos foram atendidos e sobreviveram.