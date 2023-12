Um homem de 36 anos, uma mulher de 34 e dois meninos, de 9 e 2, morreram quando o carro em que estavam bateu lateralmente em uma carreta de combustível, na tarde deste sábado (23/12). O acidente ocorreu no Km 336 da BR-251, em Rubelita, no Norte de Minas Gerais. O motorista do carro ficou preso às ferragens.

Com 15 óbitos em 2022, a BR-251, em trecho de 10 quilômetros em Francisco Sá, no Norte de Minas, foi considerada o mais mortal do país, segundo dados do painel da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários.

O desastre deste sábado ocorreu depois de uma colisão lateral entre os veículos que trafegavam em sentidos opostos, entre Montes Claros e Salinas. Chovia no momento do acidente e o trecho em questão é sinuoso, em declive e de baixa visualidade.

O condutor do veículo de passeio ficou gravemente ferido, preso às ferragens, tendo sido necessário o isolamento e bloqueio da rodovia para o seu salvamento pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Ele foi levado para atendimento médico pelo SAMU. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.