A jovem foi levada desacordada para o Hospital Evangélico, no bairro Serra, Região Centro-Sul de BH

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada e colocada para fora da casa do suspeito, na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. O crime ocorreu nesse sábado (23/12). O suspeito é um homem de 22 anos que ela teria acabado de conhecer em um baile funk.

De acordo com informações da Polícia Militar, a jovem foi levada inconsciente para o Hospital Evangélico, no Bairro Serra, Região Centro-Sul, por moradores da região. Após recobrar a consciência, ela contou aos enfermeiros que havia sido estuprada e abandonada na rua.

Os funcionários do hospital acionaram a PM, que foi ao local. Os pais da adolescente disseram aos militares que a filha conheceu o homem em um baile funk e que ele a teria chamado para ir até a casa dele. A jovem aceitou, mas, quando começaram a ter relações sexuais, ela teria pedido para parar. Disse que tinha feito uso de bebida alcoólica, que estava tonta e não se sentia bem.

Porém, ela relatou que o homem não aceitou e a forçou a continuar. A jovem contou que não conseguiu reagir. Após a violência, o homem a teria colocado para fora da casa dele. Ela perdeu a consciência e só se lembra de acordar no hospital. A enfermeira confirmou aos policiais o relato da adolescente e disse que ela foi levada por moradores não identificados.

A adolescente disse não se lembrar do nome do suspeito, que nunca o havia visto, mas passou aos militares as possíveis características dele.