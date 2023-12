Um feto do sexo feminino foi encontrado dentro de um saco de lixo no Bairro Xangri-lá, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (23/12). O corpo foi encontrado por agentes do serviço de coleta de lixo domiciliar do município.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o corpo da criança, que tinha em torno de 7 e 8 meses, estava na lixeira na porta de casa de um morador, que acionou a polícia. Ele relatou ter sido chamado pelos profissionais da coleta, que disseram ter “uma criança em um saco de lixo”.

O morador disse à polícia que, na noite anterior, viu o saco de lixo na lixeira quando chegava em casa. No entanto, não percebeu naquele momento que se tratava de um bebê. Ele disse à PM disse acredita que o feto tenha sido deixado no local durante a tarde de sexta-feira (22/12).

Ainda de acordo com a PM, o feto estava em fase de formação avançada. No entanto, não pode ser considerado um bebê recém-nascido. Os militares informaram, ainda, que o corpo não tinha sinais visíveis de violência.

O feto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será feito laudo pericial. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.