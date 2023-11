A Defesa Civil estadual confirmou a segunda morte causada pelas chuvas na atual temporada das águas, iniciada em setembro, em Minas Gerais. Uma mulher morreu nesse domingo (19/11) durante o temporal que atingiu a cidade de Pedralva, no Sul de Minas.

Além do óbito confirmado, duas pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pela queda parcial da estrutura de uma residência. Seis pessoas ficaram desalojadas em Pedraval.

Em Monte Sião, também no Sul de Minas, a sede do Pelotão da Polícia Militar da cidade foi danificada durante as chuvas intensas acompanhadas de vendaval. Também foi registrado quedas de árvores e rompimento de fiação.

Em Três Corações, as chuvas acompanhadas de ventos fortes na tarde de ontem derrubaram árvores e causaram danos estruturais em casa. Houve também registro de alagamento em residências.

Até o momento, Minas tem duas mortes confirmadas, 18 desabrigados e 497 desalojados. Sete cidades mineiras estão em situação de anormalidade por desastres relacionados às chuvas. Sobre a morte na cidade de Pedralva a Defesa Civil do estado de Minas Gerais emitiu o seguinte comunicado:



O Governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), informa que, após uma chuva acompanhada de vendaval na tarde de domingo (19/11), foi confirmado mais um óbito no estado.

O óbito aconteceu na cidade de Pedralva, por volta das 16h30 do dia 19/11, quando a estrutura de uma residência que caiu parcialmente atingiu uma mulher. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A Defesa Civil de Minas Gerais monitora todos os eventos associados ao período chuvoso, estando pronta para apoiar os municípios nas ações de resposta, como no caso da decretação de situação de anormalidade, distribuição de ajuda humanitária, na confecção de planos de trabalho para captação de recurso de reconstrução, entre outras. As informações atualizadas se encontram em nossos boletins diários que estão acessíveis em nosso site. Além disso, estamos com o projeto “Você Mais Seguro”, que busca divulgar dicas de segurança em nosso Instagram (@defesacivil_mg).

Por último, reiteramos a importância de se inscrever no sistema de alertas meteorológicos da Defesa Civil, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199.

O Governo de Minas Gerais por meio da Defesa Civil está atento às intercorrências do período chuvoso e atua na proteção do povo mineiro.