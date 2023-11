A Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu sete chamados para ocorrências relacionadas à chuva até às 8h da manhã desta segunda-feira (20/11).

Equipes da prefeitura foram chamadas quatro vezes para alagamentos, uma vez para erosão de causa humana, uma vez para risco de desabamento de muro e uma vez para trincas.

Os atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Norte, Noroeste e Centro-Sul.

Apesar dos acumulados de chuvas registrados nas últimas horas, não foram registrados desabrigados ou desalojados nas ocorrências.

No bairro Dona Clara, Região da Pampulha, o Corpo de Bombeiros foi acionado devido a um alagamento na Avenida Sebastião de Brito que deixou duas pessoas ilhadas dentro de um carro.

A mãe e uma criança, de 11 anos, foram retirados de dentro do veículo em segurança. A motorista foi orientada a acionar o seguro. Ninguém ficou ferido.

A Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, ficou bloqueada na noite de ontem por cerca de 30 minutos. O bloqueio foi feito em decorrência do risco de transbordamento dos córregos da região, informou a Defesa Civil.

Venda Nova foi a regional que registrou maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com 64,8 mm.

Acumulado de chuva nas últimas 24h*

Barreiro: 64,2 (27,2%)

Centro Sul: 49,3 (20,9%)

Leste: 36,6 (15,5%)

Nordeste: 42 (17,8%)

Noroeste: 50 (21,2%)

Norte: 35 (14,8%)

Oeste: 41,6 (17,6%)

Pampulha: 57,8 (24,5%)

Venda Nova: 64,8 (27,5%)

Válido até às 6h10 do dia 20/11*

A Defesa Civil ainda alerta para risco geológico moderado nas regionais Venda Nova, Pampulha, Noroeste e Barreiro, até quinta-feira (23/11). O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.