A avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, ficou bloqueada na noite deste domingo (19/11) por cerca de 30 minutos, a partir das 21h51, em decorrência das chuvas que atingiram a capital depois de seis dias com máximas superiores a 37ºC.

O bloqueio havia sido feito em decorrência do risco de transbordamento da bacia de detenção, uma estrutura para reduzir enchentes na região, informou a Defesa Civil. Venda Nova foi a regional que registrou o maior volume de chuvas neste domingo. Veja o acumulado as 23h13:



Barreiro: 37,2mm (15,8%)

Centro-Sul: 31,6mm (13,4%)

Leste: 23,6mm (10,0%)

Nordeste: 29,8mm (12,6%)

Noroeste: 34,6mm (14,7%)

Norte: 22,4mm (9,5%)

Oeste: 27,4mm (11,6%)

Pampulha: 46,4mm (19,7%)

Venda Nova: 50,6mm (21,4%)

Entregue à população no fim de dezembro de 2021, a caixa de captação da Vilarinho custou R$ 12,8 milhões aos cofres do município. Na ocasião, segundo informado pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a construção da estrutura em forma de caixa - com área aproximada de 2.500 m² e volume da ordem de 10 mil m³ (10 milhões de litros) – serve para receber o volume excedente das chuvas e das redes de drenagem do entorno.

Além da estrutura, foram feitos serviços de adequação de interceptores de esgoto, ajustes da geometria das pistas, implantação de passeios, sarjetas, meio-fio, sinalização viária e paisagismo.