O início desta semana será de alívio nas altas temperaturas. Uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil abaixará os termômetros em Minas Gerais, até, pelo menos, quarta-feira (22/11).

Segundo o portal de meteorologia MetSul, a frente fria começou a agir neste domingo (19/11), com sol entre nuvens em diversos locais da Região Sudeste e Centro-Oeste do país.

Em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (20/11), o céu ficará nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora na Região Metropolitana. Na capital, pode chover forte com raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente à tarde. Os termômetros variam entre 20°C e 30°C, com umidade relativa do ar em 45%, à tarde.

Já na terça-feira (21/11), a previsão é de pancadas de chuva fortes, também acompanhadas de raios e ventos. A mínima será de 20°C e máxima fica em torno de 28°C. A umidade relativa do ar sobe para 55%, à tarde.

Enquanto na quarta-feira (22/11), o céu continua parcialmente nublado, mas os termômetros voltam a ficar acima de 30°C. A mínima prevista é de 20°C e máxima de 32°C, com umidade relativa do ar em torno de 35%, à tarde.

Minas Gerais

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta de tempestades válidos para 468 cidades mineiras, com risco de chuvas de até 100mm, ventos intensos de 100km/h e queda de granizo. O Inmet também alerta para o risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

As pancadas acontecem, pelo menos, até amanhã.

Embora haja trégua do calorão em algumas regiões, como na Metropolitana de BH, a máxima prevista nesta semana para o Norte e Noroeste de Minas chega a 40°C.