Gabriel era natural do Mato Grosso do Sul

Um fã da cantora Taylor Swift foi morto a facadas no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (19/11). Gabriel Mongenot era estudante de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e tinha 25 anos.



Segundo informações confirmadas pela Folha de S.Paulo, ele estava na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, por volta de 3h. Três homens tentaram assaltá-lo, mas o estudante não reagiu.

Ainda assim, foi esfaqueado por Anderson Henriques Brandão, Alan Ananias Cavalcante e Jonathan Batista Barbosa. A polícia prendeu em flagrante Anderson e Alan.

Gabriel era natural do Mato Grosso do Sul. Ele se mudou para Belo Horizonte e ingressou na UFMG, onde cursava Engenharia Aeroespacial desde 2021, conforme consta em um perfil da rede social Linkedin.

Um colega de Mongenot afirma que ele gostava de festas e, embora frequentasse eventos, sempre foi muito responsável. “Éramos próximos desde que ele entrou no curso, especialmente porque gostamos muito de festas. Fizemos várias matérias juntos e ele sempre foi muito responsável, tranquilo e correto. Quando vi a notícia, fiquei perplexo”, lamenta Jean Gabriel, de 22 anos.

Ele conta que o colega deixará lembranças alegres, como costumava ser. “Íamos em uma mesma festa todo mês e sempre nos divertíamos. Ele me mostrou que mesmo com as responsabilidades do dia a dia, estar com quem a gente gosta é importante”, finaliza.

Prefeita de Campo Grande se manifesta

Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, lamentou a morte do estudante. Gabriel era filho da secretária-adjunta da Secretaria de Assistência Social (SAS) do município, Inês Mongenot.

“É com o coração pesado que expresso os meus mais profundos sentimentos pela perda do seu amado filho, @inesmongenot. Diante de uma partida tão abrupta e dolorosa, espero que você e sua família encontrem em Deus a serenidade necessária para lidar com este momento desafiador.

Neste período de tamanha tristeza, desejo que a paz seja o refúgio que os console e guie na jornada de superação. Que a lembrança do seu filho Gabriel seja um farol de amor e que vocês encontrem conforto nos momentos mais difíceis.

Estou aqui, com toda a disponibilidade e carinho, para apoiá-la no que for preciso. Aos amigos, peço que orem pela família Mongenot”, afirma no texto publicado pelo Instagram.

O estudante é o segundo sul-mato-grossense vítima de tragédia ao ir para o Rio de Janeiro assistir ao show de Taylor Swift. Na sexta-feira (17/11), Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu após passar mal no primeiro show da cantora. Ela teve duas paradas cardiorrespiratórias.