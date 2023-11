Fãs de Taylor se refrescam do lado de fora do estádio no RJ

O adiamento do show que Taylor Swift faria no Rio de Janeiro com a "The Eras Tour" neste sábado, dia 18, para segunda-feira, dia 20, deixou muitos fãs frustrados. Em especial porque vários dos portadores de ingresso vieram de outros estados brasileiros e até de outros países para a apresentação.

Com a mudança de última hora, muitos ficaram confusos com seus direitos em relação a remarcação de passagem aérea e hospedagem ou até a reembolso de ingresso, no caso daqueles que não poderão estar presentes na nova data.

A decisão foi tomada após a morte de uma fã na estreia da turnê no Brasil, na sexta. Apesar de não mencionar a estudante Ana Clara Benevides no anúncio, Swift afirmou em suas redes que adiaria o show pensando na saúde e no bem-estar de seus fãs e equipe, em meio às altas temperaturas na capital fluminense.

Conheça, abaixo, os direitos de quem não poderá ir na nova data e aqueles referentes a gastos com hospedagem e passagem.

*Ingresso*

A boa notícia para os fãs que não poderão ir na nova data é que o dinheiro investido na entrada poderá ser recuperado. A Tickets for Fun, organizadora dos shows de Swift no Brasil, abriu na noite deste sábado um formulário para solicitação de reembolso. Ele ficará disponível neste site até as 6h desta segunda. O pedido de cancelamento é irreversível.

Para compras efetuadas por cartão de crédito no site, haverá estorno do valor por meio de crédito na próxima fatura ou na subsequente. Para aquelas feitas por meio de crédito no site da organizadora, na chamada wallet, o valor estará disponível na carteira virtual em até 30 dias úteis. Já para quem comprou presencialmente, será necessário preencher seus dados bancários durante a solicitação.

*Passagem aérea e de ônibus*

O Código de Defesa do Consumidor não prevê o reembolso de gastos com locomoção. Apesar disso, algumas companhias aéreas anunciaram, já no sábado, que permitiriam que os "swifties" remarcassem suas passagens sem custo extra.

Latam, Azul e Gol não vão cobrar remarcação de passagens para voos saindo do Rio de Janeiro nos próximos dias. Na primeira das companhias, quem tinha passagens entre 19 e 20 de novembro poderá realizar remarcação gratuitamente entre 21 e 26 de novembro.

A Azul permitirá ainda cancelamentos, com conversão dos valores gastos para créditos em compras futuras, o que acontece também na Gol, que vai isentar os passageiros da taxa para remarcação pelos próximos 12 meses.

Já a Buser, plataforma de compra de passagens de ônibus, anunciou que vai reformular sua política de remarcação e reembolso para as pessoas afetadas pela mudança, mas lembrou que, dependendo do tipo de compra feito, já permite a remarcação sem taxas desde que solicitada com antecedência.

A Águia Branca tomou decisão similar, e irá permitir a remarcação para passagens com origem no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro. A Clickbus avisa que possibilita reagendamentos desde que solicitados com três horas de antecedência ao embarque.

*Hospedagem*

Ainda de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não há obrigatoriedade em permitir remarcações e cancelamentos nos casos de hotéis ou plataformas como o Airbnb. A recomendação é que haja negociações diretas, mas é provável que os fãs tenham que arcar com o prejuízo.