O primeiro show da cantora Taylor Swift no Brasil foi marcado por uma tragédia. Nesta sexta-feira (17/11), uma fã da artista morreu durante a apresentação, que ocorria no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Além dela, diversos outros fãs passaram mal no local, devido ao forte calor.

A jovem que morreu é Ana Clara Benevides, de 23 anos. Natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul, Ana fazia psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), onde também era diretora da atlética Valhalla.

Nas redes sociais, a atlética prestou uma homenagem à jovem. "É com profundo pesar que lamentamos a perda da nossa diretora Ana Clara Benevides, que partiu deixando um enorme vazio em nossos corações. Nossas sinceras condolências à família e amigos nesse momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que ela deixou como legado", diz a mensagem.

No perfil do Instagram de Ana Clara, fotos demonstram que a jovem era querida e rodeada por amigos. Um deles, o enfermeiro Thiago Fernandes, lamentou a morte da amiga. "Eu te adorei desde o dia em que te conheci, aliás, só mudei de sala por sua causa, quando a gente tinha 11 anos, saiba que sempre irei te adorar", diz um trecho da homenagem.

"Eu simplesmente não consigo acreditar que você não está mais aqui. Não consigo aceitar isso. Conversamos sobre esse show tantas vezes, e como eu queria estar contigo. Estou tão triste que eu não sei o que fazer. Você era uma das minhas amigas mais antigas. Por tanto tempo, e agora em diante, só nas memórias! Eu espero que você esteja bem agora. Descanse!", completou.

Além de gostar de sair para se divertir, Ana Clara era amorosa e apreciava a presença de gatos, cachorros e crianças.

Amiga lamenta morte

À coluna Mariana Morais, a amiga que estava ao lado de Ana Clara no momento do show contou sobre os últimos momentos com a jovem. Daniele Menin presenciou toda a cena e relatou como foi ver o sonho das duas se tornar um pesadelo.

"Eu estava do lado, vi que era grave. Eles falaram 'código azul'. Então eu vi que ela já não tinha mais pulso. E aí começaram a tentar reanimá-la ali mesmo. Eu comecei a chorar e a perguntar se ela iria ficar bem", lembrou Daniele, que desmoronou naquele momento.

Segundo ela, Ana não chegou a dar indícios de que estava se sentindo mal, antes de efetivamente perder a consciência durante a segunda música do repertório do evento. "Não [reclamou] de nada. Ela estava bem, super feliz", informou à coluna.

Por fim, Daniele lamentou a morte da amiga. "Foi horrível. Eu só me pergunto o por quê? A gente estava tão feliz, sabe? Estávamos planejando pra ir a esse show desde junho", finalizou.

Manifestação de Taylor Swift

Após a morte de Ana Clara, Taylor Swift se manifestou nas redes sociais e lamentou a tragédia com a fã. "Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer o quão devastada estou com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais", disse.

"Não vou conseguir falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela tristeza quando tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com sua família e amigos. Essa é a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil", completou a artista.

