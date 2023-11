A produtora T4F (Time For Fun), responsável pelos shows de Taylor Swift no Brasil, informou nas redes sociais que oferecerá água gratuita na fila e em todos os acessos ao Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, durante a segunda apresentação da cantora no estado, neste sábado (18/11). O anúncio ocorreu após a morte da estudante de psicologia, Ana Clara Benevides, 23 anos, que passou mal devido ao calor no show da cantora, realizado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (17/11). A medida veio, ainda, depois que o governo federal anunciou uma portaria obrigando a liberação.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também anunciou que as empresas produtoras de shows deverão disponibilizar água potável gratuita em "ilhas de hidratação" de fácil acesso.

Em nota, a T4F afirmou que vai permitir a entrada de água e comida sem limitação de itens por pessoa, em embalagens lacradas, no show da artista.

"Diante da previsão de aumento da onda de calor na cidade do Rio de Janeiro, informamos que estamos reforçando o plano de ação especial realizado para o primeiro dia de show, especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior. Desta forma, novos pontos de distribuição gratuita de água estarão à disposição do público durante o evento", apontou.

A empresa também se pronunciou sobre a proibição de garrafas de água nos estádios.

"Também ressaltamos que a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e que não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio", alegou.

Ainda de acordo com a T4F, o efetivo de serviços foi reforçado. "Cerca de 200 colaboradores extras irão se somar aos 1.230 profissionais que estão trabalhando no evento desde o início entre seguranças, brigadistas, orientadores de público e outros. Além disso, a estrutura de atendimento médico foi reforçada, totalizando 08 postos médicos disponíveis, 08 ambulâncias e 08 UTIs móveis", concluiu.





Mais cedo, a organizadora do show da cantora Taylor Swift no Brasil emitiu um comunicado lamentando a morte da fã. Contudo, o pronunciamento da produtora de shows rendeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais, já que a nota não pontuava medidas a serem adotadas nos próximos shows de Taylor Swift no país, visando evitar uma nova tragédia.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) afirmou que denunciará a empresa à Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público Federal (MPF).

"Água é direito. Vejo como criminosa a proibição que o público entrasse com água no show da cantora Taylor Swift no Rio ontem. A hidratação é essencial durante uma onda de calor como a que estamos enfrentando e não pode ser vista como fonte de lucro", apontou a parlamentar na representação enviada ao órgão.