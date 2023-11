O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou no início da tarde deste sábado (18/11) que, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada em espetáculos de garrafas de água de uso pessoal, desde que em recipientes apropriados.

De acordo com o ministro, as empresas responsáveis por espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuitamente em "ilhas de hidratação", de fácil acesso. A medida passa a valer imediatamente.

Além disso, o ministro, membro do governo de Lula (PT), afirmou que a portaria será emitida em, no máximo, 1 hora.

Dino também informou que a Secretaria Nacional do Consumidor tomará as medidas necessárias para a fiscalização, contando com a colaboração dos Estados e Municípios, e que a Polícia atuará, se necessário.

Essa decisão foi tomada após a trágica morte de Ana Clara Benevides Machado, uma fã da cantora Taylor Swift, que veio de Mato Grosso, uma fã de Taylor Swift, que foi do Mato Grosso ao Rio de Janeiro para assistir ao show da cantora. Ana Clara, de 23 anos, estudante de psicologia e residente em Rondonópolis, morreu após passar mal ainda na segunda música do show no estádio Nilton Santos, na capital fluminense, e sofrer duas paradas cardiorrespiratórias, uma delas já a caminho do hospital.