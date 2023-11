A coluna Mariana Morais conversou com Daniele Menin, amiga que acompanhava a estudante de psicologia Ana Clara Benevides no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Na noite desta sexta-feira (17), durante apresentação no estádio Nilton Santos, Ana passou mal, desmaiou e morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Daniele presenciou toda a cena e relatou como foi ver o sonho das duas se tornar um verdadeiro pesadelo.

"Eu estava do lado, vi que era grave. Eles falaram 'código azul'. Então eu vi que ela já não tinha mais pulso. E aí começaram a tentar reanimá-la ali mesmo. Eu comecei a chorar e a perguntar se ela iria ficar bem", lembrou Daniele, que desmoronou naquele momento.

Daniele disse ter pulado a grade imediatamente após a amiga ser retirada desmaiada do local. "Saí também, pulei a grade e fui atrás dela".

Segundo ela, Ana não chegou a dar indícios de que estava se sentindo mal, antes de efetivamente perder a consciência durante a segunda música do repertório do evento. "Não [reclamou] de nada. Ela estava bem, super feliz", informou à coluna.

"Era caro, mas tinha", disse a jovem sobre a venda de água no local onde estava com a amiga. Vale lembrar que a entrada de garrafas de água no estádio foram proibidas pela produção do show e, para se hidratar, os fãs eram obrigados a consumir os copos de água vendidos lá dentro. Por cada copo era cobrado R$ 8.

Por fim, Daniele Menin revelou como foi ver a realização de um sonho se tornar uma tragédia envolvendo a amiga. "Foi horrível. Eu só me pergunto o por quê? A gente estava tão feliz, sabe? Estávamos planejando pra ir a esse show desde junho", finalizou.

Fãs passam mal

Além da morte de Ana Benevides, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o show de Taylor Swift teve cerca de mil desmaios de fãs. Esta é uma contagem extraoficial. Muita gente passou mal por conta do calor excessivo, já que o evento registrou sensação térmica de 60 graus dentro do estádio, durante a performance da artista.

Pronunciamento da produtora do show

A T4F, produtora responsável pela realização dos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, emitiu um comunicado em suas redes sociais, na manhã deste sábado (18), para falar sobre a morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos.

"E com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado, nossos sinceros sentimentos", diz o comunicado.

Contudo, o pronunciamento da produtora de shows rendeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais, já que a nota não pontuava medidas a serem adotadas nos próximos shows de Taylor Swift no país, visando evitar uma nova tragédia por conta das altas temperaturas em diversas cidades do país.