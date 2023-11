Taylor Swift fez seu primeiro show no Brasil no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, para um público aproximado de 60 mil pessoas





A morte de uma jovem no show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17/11), deixou a legião de fãs da cantora americana em choque.

Ela foi identificada como a universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, que cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em Mato Grosso.

Amigos da jovem afirmaram que ela amava Taylor Swift e estava realizando "um sonho" ao viajar para assistir ao show da artista.

Ana Clara passou mal dentro do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde Swift realizou um show para um público de aproximadamente 60 mil pessoas.

Foi a primeira apresentação da cantora no Brasil como parte de sua bem-sucedida turnê "Eras Tour".

"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio. Eles atenderam ela e encaminharam pra ambulância", disse uma amiga de Ana Clara ao portal G1.

Por ora, a causa da morte da jovem ainda não foi esclarecida. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, informou que Machado teve uma parada cardiorrespiratória, mas o Instituto Médico-Legal (IML) ainda vai atestar o que levou ao óbito dela.

Segundo os bombeiros, a sensação térmica dentro do estádio beirou os 60 °C, com queixas de fãs à organização do evento por impedir o acesso do público com garrafas d'água. Copos de água eram vendidos a R$ 8 no local.

Mesmo aqueles que se dispuseram a comprar bebidas ali, reclamaram nas redes sociais das dificuldades de conseguir obtê-las, devido à dificuldade de locomoção dentro do espaço e filas longas.

Até mesmo Taylor Swift chegou a pausar o show para pedir ajuda para os fãs após perceber que pessoas passavam mal na plateia.

Os bombeiros afirmaram ter prestado atendimento a cerca de mil pessoas que desmaiaram devido ao calor.

Em nota, a T4F (organizadora do evento) disse que Ana Clara foi "prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos" e depois socorrida ao Hospital Salgado Filho (ler mais abaixo).

Mas o que é a parada cardiorrespiratória e como o calor pode causá-la, levando ocasionalmente à morte?

A parada cardiorrespiratória ocorre quando o coração para de bater e o indivíduo para de respirar.

"Nessa situação, a ajuda médica precisa ser acionada imediatamente e, enquanto se aguarda o atendimento, a massagem cardíaca deve ser iniciada para que o coração volte a pulsar", diz a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em seu site.

Segundo o médico Lucas Albanaz, clínico geral, coordenador da clínica médica do Hospital Santa Lúcia Gama, de Brasília, a desidratação causada pelo calor pode causar parada cardiorrespiratória por uma "sobreposição de fatores" em pacientes jovens.

Ele ressalva, contudo, que "os jovens não estão entre os mais vulneráveis aos riscos da desidratação, que é mais preocupantes para crianças e idosos".

Albanaz lembra que a ingestão de água (hidratação) é importante para o nosso organismo, sobretudo em dias de altas temperaturas, como os que tem feito nos últimos dias, sobretudo, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país, devido à onda de calor.

"A água é importante para resfriar nosso corpo e fundamental para uma série de reações químicas que ocorrem. A falta dela — a desidratação — pode desencadear uma reação compensatória em nosso organismo, como aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, fazendo o paciente perder mais água", explica ele à BBC News Brasil.

"Isso gera um ciclo vicioso que pode levar à morte", acrescenta.

Quando uma pessoa está muito desidratada e com uma temperatura corporal muito alta, há o risco de coma, crises convulsivas, distúrbios neurológicos graves e, em casos mais extremos, morte.

Vale lembrar que a desidratação pode ocorrer mesmo sem exposição excessiva ao sol (insolação), como pode ter sido o caso da jovem, uma vez que o show ocorreu à noite.

Quando essa desidratação é leve, pode causar boca seca, dor de cabeça, sonolência e cansaço.

No entanto, quando moderada e grave, o paciente pode apresentar pressão arterial muito baixa, sede excessiva, confusão mental, respiração rápida, dificuldade para manter controle neurológico, aumento anormal da frequência cardíaca e dificuldade de comunicação.

Uma desidratação muito grave também pode levar a um coma e até parada cardiorrespiratória.

Segundo especialistas, o mais importante é a hidratação, com a ingestão de dois a três litros de água, que devem ser distribuídos ao longo do dia.

Outras recomendações são evitar álcool e cafeína, que contribuem para a desidratação, e fazer refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes.

Reações

A T4F (Time For Fun), organizadora do show de Taylor Swift, informou que, tão logo se sentiu mal, Ana Clara foi "prontamente atendida" pela equipe de brigadistas e paramédicos. O primeiro socorro foi no posto médico do Estádio Nilton Santos.

"Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito", informou a empresa em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Já os bombeiros disseram que a empresa cumpriu todas as exigências relacionadas às condições de segurança contra incêndio e pânico.

"As ocorrências médicas ficaram a cargo da produção do evento", informou o Corpo de Bombeiros.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chamou a morte de Ana Clara de "inaceitável" e disse as causas que levaram ao óbito ainda estão sendo apuradas.

Paes também determinou adoção de medidas para aliviar a exposição do público ao calor.

"Já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show. Já posso adiantar as seguintes medidas que eles devem anunciar ainda na manhã de hoje: - antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol - novos pontos de distribuição de água; - aumento de número de brigadistas - aumento de ambulâncias", disse Paes.

Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, também afirmou que "medidas imediatas" serão adotadas para garantir o acesso à água durante a apresentação.

Ele prometeu editar "normas emergenciais e notificações" ainda neste sábado para garantir o acesso de água "em shows e outros espetáculos públicos".

"A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de ACESSO À AGUA em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor", escreveu Dino em sua conta pessoal no X.