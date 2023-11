Taylor Swift fez seu primeiro show no Brasil no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, para um público aproximado de 60 mil pessoas

A cantora americana Taylor Swift anunciou no seu perfil do Instagram que o show marcado para a noite deste sábado (18) será adiado devido a alta temperatura no Rio de Janeiro. Na postagem, em inglês, Taylor afirma que a decisão foi tomada no camarim do Engenhão, onde seria o show. "A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem e sempre estarão em primeiro lugar".

Neste sábado (18), segundo o sistema Alerta Rio, a cidade do Rio de Janeiro registrou as maiores temperaturas de 2023. Às 11h05, a Estação de Guaratiba registrou 43,8ºC de temperatura e, às 8h10, 59,7ºC de sensação térmica.



Os milhares de fãs que aguardavam pelo show de hoje no Estádio Nilton Santos foram avisados do adiamento pelos alto-falantes. No anúncio, também foi informado que todos os ingressos para a apresentação deste sábado permanecerão válidos para o show de segunda-feira (20). A T4F, organizadora do evento, ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o adiamento.

Fã morreu no estádio

Na sexta-feira (17), uma fã da artista morreu durante o show no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, vítima de uma parada cardiorrespiratória causada pelo calor intenso no local.

Mais cedo, Taylor anunciou em seu Instagram que não mencionaria a fã morta nos próximos shows da "The Eras Tour" porque ela tem dificuldades para processar uma morte. "O que eu quero dizer agora é que sinto muitíssimo pela perda e meu coração partido está ao lado da família e dos amigos.", afirmou na rede social.

Denúncias no show

Pessoas que acompanharam o show denunciaram que a T4F, organizadora do evento, proibia a entrada no estádio com garrafas de água.

Após as denúncias, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada em espetáculos de garrafas de água de uso pessoal, desde que em recipientes apropriados.

