Em meio à onda de calor, moradores do Barreiro, em Belo Horizonte, enfrentam problemas com o abastecimento de água na região há cinco dias. Conforme os relatos recebidos pela reportagem, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), notificada a respeito do problema, não tem dado respostas à população. Como solução provisória, moradores da Vila Bernadete, incluindo crianças, têm buscado água em bairro vizinho.



A cuidadora de idosos Janete Moraes, de 45 anos, moradora da Vila Bernadete, diz que o abastecimento começou a ser interrompido na quarta-feira (15/11) à noite, com falhas momentâneas na prestação do serviço. No dia seguinte, parou de vez de chegar água nas casas, segundo conta.

“O pessoal tem ligado (para a Copasa). Eles falam que estão providenciando (o restabelecimento do serviço). Uma equipe veio aqui, mas parece que fizeram uma instalação errada. Com isso, a água não tem força suficiente para chegar à parte mais alta. Então, uma parte da Vila lá embaixo tem água, mas aqui pra cima não tem. Estamos com crianças, adolescentes, idosos acamados, todos sem água”, explica Janete.



Para tentar driblar o problema, moradores estão caminhando até o Bairro Palmares, perto da Vila Bernadete, enchendo baldes e voltando para casa. “É o jeito que muitas pessoas têm encontrado. Sou cuidadora de idosos, e minha paciente está hospitalizada. Aí, com esse calor, chego do hospital e não tem como tomar um banho direito. Meu cunhado foi hoje ao outro bairro, mas conseguiu só cinco litros. Nem dá pra se lavar direito. Para beber, eu estou tendo que comprar”, explica Janete, acrescentando que, quando voltava do trabalho, filmou moradores, incluindo crianças, carregando baldes de água.

Veja o vídeo:

O líder comunitário do Conjunto Esperança, Cristiano Almeida, de 38 anos, conta que o abastecimento de água está intermitente desde 27 de outubro, quando uma adutora da Copasa na Avenida Olinto Meireles com Rua Caetano Pirri, no Bairro Milionários, no Barreiro, rompeu.

“A água começa a chegar, mas, daí, passam duas horas e interrompe de novo. Já estamos nessa situação há mais de duas semanas. Estou tendo que comprar galão de 20 litros por R$ 20. A gente liga para a Copasa, e a resposta é sempre a mesma: que estão trabalhando para resolver”, afirma.

Ainda conforme o líder comunitário, o mesmo problema acontece na Vila Cemig, onde o abastecimento está no esquema de 'vai e volta'. No Jardim Liberdade, segundo ele, os moradores estão há cinco dias sem água.



Em seu site, a Copasa tem divulgado uma série de alertas para a falta de água em várias cidades, e destaca que, nesses casos, “os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos e reforça que o uso racional da água é importante em qualquer estação do ano e, mais ainda, quando ocorre algum tipo de interrupção de abastecimento”.



Por meio de nota, a Copasa informa à reportagem que o desabastecimento nos bairros da região do Barreiro foi causado por uma manutenção emergencial na unidade de bombeamento que abastece a região. “O reparo foi concluído no fim da manhã de hoje (19/11), e a previsão é que o fornecimento de água deverá normalizar gradualmente até o fim do dia”, diz a companhia.