Depois de marcar nesse sábado (18/11), pelo sexto dia consecutivo, máximas superiores a 37ºC, Belo Horizonte registrou na noite deste domingo (19/11) chuvas entre fracas e moderadas. Choveu forte nas regionais Centro-Sul e Oeste. Venda Nova, por volta das 21h34, registrava chuvas "extremamente fortes", informou a Defesa Civil.

Vale dizer que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta para risco de tempestade em 468 cidades do estado, incluindo BH. O aviso é válido até as 10h desta segunda-feira (20/11).

De acordo com o boletim diário, há o risco de chuvas de até 100 mm, com ventos intensos de 100 km/h e queda de granizo. O instituto também alerta para o risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.



Recomendações da Defesa Civil durante chuvas

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Queda nas temperaturas

Segundo o portal de meteorologia MetSul, a frente fria começou a agir neste domingo (19/11), com sol entre nuvens em diversos locais da Região Sudeste e Centro-Oeste do país.



Nesta segunda-feira (20/11), o céu ficará nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora na Região Metropolitana. Na capital, pode chover forte com raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente à tarde. Os termômetros variam entre 20°C e 30°C, com umidade relativa do ar em 45%, à tarde.



Já na terça-feira (21/11), a previsão é de pancadas de chuva fortes, também acompanhadas de raios e ventos. A mínima será de 20°C e máxima fica em torno de 28°C. A umidade relativa do ar sobe para 55%, à tarde.