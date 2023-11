O perito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Márcio Silva Lima, 49 anos, morreu depois de capotar o carro da corporação na estrada que liga Cambuquira a Lambari, no sul do estado, neste domingo (19/11).

Segundo uma testemunha, o perito seguia normalmente pela rodovia LMG-167 no Palio Weekend, placa PUE 8776, quando perdeu o controle da direção no KM 98 e capotou duas vezes, parando com as rodas para cima.

O corpo de Márcio ficou preso nas ferragens e foi solicitada uma viatura do Corpo de Bombeiros, que primeiro virou o veículo, para em seguida iniciar o processo de desencarceramento.

O corpo foi entregue a uma funerária da cidade de Cambuquira. Os motivos do acidente ainda são desconhecidos. A rodovia tem buracos no local do acidente.