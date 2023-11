Uma viatura do Corpo de Bombeiros (CBMMG) capotou, nesta terça-feira (14/11), enquanto seguia para atender uma ocorrência de acidente na MG-188, em Paracatu, Região Noroeste de Minas Gerais.

O motorista da viatura perdeu o controle da direção, na altura do km 192, e colidiu com uma carreta. O veículo capotou às margens da rodovia. Com o impacto, a viatura ficou destruída e a carreta também acabou tombando.

Apesar da gravidade do acidente, o condutor da carreta e os dois bombeiros na viatura, uma cabo e um soldado, tiveram apenas ferimentos leves. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

A viatura dos bombeiros foi retirada do local e encaminhada para o quartel. Já o caminhão, que estava fora da pista, precisou aguardar o descarregamento da carga de gesso para ser retirado.