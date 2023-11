Um homem, de 32 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (19/11), na porta de um bar no bairro Cristina, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo testemunhas que estavam no local, a vítima era freguês frequente do estabelecimento e foi morto por um suspeito usando capa de chuva e capacete.

O suspeito saiu de uma rua próxima a pé, se aproximou da vítima e disparou. O homem foi baleado duas vezes na nuca, uma na lombar, uma no ouvido direito, uma no pescoço, uma no peito e duas no braço direito.

Ainda segundo populares, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Câmeras de segurança da rua ao lado do local do crime flagraram uma motocicleta de cor escura com o condutor usando capacete indo em direção ao bar e voltando um minuto depois.

A Polícia Militar recolheu uma bucha de haxixe e um comprimido de ecstasy com a vítima.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e a família do homem acompanhou a ocorrência. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).