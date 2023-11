Belo Horizonte amanheceu chuvosa e o tempo deve continuar nublado durante todo o dia. A previsão meteorológica para esta segunda-feira (20/11) é céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora.

De acordo com a Defesa Civil, a manhã na capital mineira foi de temperatura mínima de 17°C, a máxima estimada para a tarde é de 29°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

Barreiro: 64,2 mm (27,2%)

Centro Sul: 49,3 mm (20,9%)

Leste: 36,6 mm (15,5%)

Nordeste: 42 mm (17,8%)

Noroeste: 50 mm (21,2%)

Norte: 35 mm (14,8%)

Oeste: 41,6 mm (17,6%)

Pampulha: 57,8 mm (24,5%)

Venda Nova: 64,8 mm (27,5%)

Acumulado de chuvas (mm) em novembro em BH

Barreiro: 133,4 mm (56,5%)

Centro Sul: 103,6 mm (43,9%)

Leste: 74,8 mm (31,7%)

Nordeste: 76,8 mm (32,5%)

Noroeste: 85 mm (36%)

Norte: 60 mm (25,4%)

Oeste: 92,8 mm (39,3%)

Pampulha: 97 mm (41,1%)

Venda Nova: 113,8 mm (48,2%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte