A Defesa Civil de BH informou que a previsão para hoje (18) é de céu claro a parcialmente nublado e com pancadas de chuva no final da tarde

A Defesa Civil emitiu um alerta, na tarde deste sábado (18), para a possibilidade de pancadas de chuva até as 8h de domingo (19). A previsão é de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Ainda segundo a Defesa Civil, a expectativa é de que a temperatura chegue aos 39ºC na capital mineira neste sábado, com o céu claro a parcialmente nublado e com pancadas de chuva no final da tarde. O calor deve diminuir no domingo, com temperaturas variando entre 22°C e 34°C.

Entre as recomendações dos militares para se proteger durante a chuva, estão:

- Evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões

- Não atravessar ruas alagadas nem deixar crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores

- Ter atenção especial para áreas de encostas e morros

- Nunca se aproximar de cabos elétricos rompidos. Caso encontre algum, ligar imediatamente para a CEMIG (116) ou para a Defesa Civil (199)

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avisar imediatamente a Defesa Civil

- Em caso de raios, não permanecer em áreas abertas nem usar equipamentos elétricos

Alertas no celular

Os moradores de Belo Horizonte podem receber, sem custo, alertas de risco de chuvas fortes e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.