O piso do prédio principal do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), na Região Oeste de BH, quebrou nesta sexta-feira (17/11), consequência do calor excessivo na capital mineira.

Segundo a instituição, não houve impactos estruturais ou interrupção das atividades no local. O fenômeno é chamado de ‘dilatação térmica’, e o piso quebrado foi retirado.

Em um vídeo, é possível ver que parte do piso já está quebrado, enquanto outra segue descolando do chão.

Em nota, o Cefet garante que “a passagem no local já está liberada, e o piso será consertado em breve”.