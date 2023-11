O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) discursou em reunião de líderes jovens na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nesta sexta-feira (17/11). Na ocasião, o parlamentar mineiro aproveitou os oito minutos de fala para citar o guru bolsonarista Olavo de Carvalho e atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras personalidades ligadas a pautas progressistas.

“O mundo seria um lugar melhor se não houvesse tantas pessoas prometendo melhorá-lo. Essa é uma citação do filósofo Olavo de Carvalho e que se encaixa perfeitamente com Greta (Thunberg) e Leonardo Di Caprio, por exemplo, que apoiaram nosso presidente socialista chamado Lula, um ladrão que deveria estar na prisão. E agora temos a Amazônia com o pior incêndio em 15 anos e eles estão apenas em silêncio e desapareceram”, disse o mineiro.

Nikolas recebeu aplausos de alguns presentes e emendou dizendo que é preciso formar novos educadores para ditar as direções da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco). “Educação que ensina e não doutrina. Novos juízes que vão honrar a magistratura e fazer justiça, e não como alguns membros do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, que traíram o povo brasileiro e perseguiram seus oponentes políticos”, frisou.

O parlamentar bolsonarista ainda fez falas de teor ideologico, defendendo a criminalização do aborto e criticando as pessoas trans. Nikolas começa o discurso dizendo que está fazendo um aviso sobre o que acontece no Brasil, ressaltando frisa que a esquerda voltou à presidência, mas sempre teve o poder nas universidades e na mídia.

Segundo ele, o aborto é um “genocídio silencioso”. “Àqueles que propagam a morte e contribuem para o maior genocídio silencioso em movimento, responderemos com um futuro que reconhece a sacralidade da vida. É aceitação. Renovo meus compromissos de proteger a vida das crianças tanto antes quanto depois do nascimento”, pontuou.

Ele também disse que a América é como um corpo e sua saúde é composta por três elementos: patriotismo, moralismo e espiritualidade. “Se alguém mina essas três áreas, America vai colapsar junto. Stalin disse isso. Eles (esquerda) sabem o segredo a muito tempo e usam todos os meios possíveis para atingir seu objetivo: a destruição da família”, disse.