A Defesa Civil de Belo Horizonte prorrogou o alerta de calor intenso na capital mineira até o domingo (17). Anteriormente, o aviso do órgão estava válido até quarta-feira (15).

A previsão meteorológica indica que o calorão continua por todo o fim de semana. A sexta será de céu claro e parcialmente nublado com temperatura muito elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil, apesar do tempo quente e seco generalizado, áreas de instabilidade atmosféricas ganham força e há previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir do final da tarde.

No sábado (18/11), as temperaturas aumentam, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura muito elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde. Possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir do final da tarde. Os termômetros deverão oscilar entre 23°C e 39°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 15%, à tarde.

A trégua chegará no domingo (19/11), quando o céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde. Os termômetros deverão oscilar entre 22°C e 34°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

Confira as recomendações:

- Hidrate-se;

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h

- Use chapéu e óculos escuro e aplique protetor solar

- Diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados

- Faça refeições leves e evite bebidas alcoólicas

- Evite a permanência de crianças, pessoas doentes ou idosos em veículos expostos ao sol.





EMISSÃO DE ALERTAS





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.