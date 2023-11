Trabalho conjunto das polícias resultou na prisão do maior traficante do Brasil

Um dos traficantes mais procurados do país, um homem de 39 anos, foi preso nesta sexta-feira (17/11), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Natural da cidade baiana de Pau Brasil e condenado a 25 anos de prisão por tráfico de drogas, ele foi detido num trabalho conjunto. Participaram a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.

Foragido da Justiça do Espírito Santo, o traficante havia sido preso em 2015, tendo em seu poder 3,5 toneladas de maconha, que é a maior apreensão dessa droga naquele estado.



A Unidade de Inteligência da Polícia Federal em Governador Valadares e a Inteligência da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo localizaram o preso na cidade de Umuarama.



A partir dessa informação, foram acionados o Núcleo de Cooperação Internacional (NCI), da Polícia Federal em Minas Gerais, e o Setor de Papiloscopia da Polícia Federal de MG, que identificou que o procurado usava uma carteira de identidade falsa.

As primeiras investigações no Paraná apontaram, também, que o homem seguia envolvido com o tráfico de drogas, sendo que ele era responsável pelo abastecimento do mercado de Umuarama. E era dessa base que enviava drogas para Minas Gerais e para o estado capixaba.

A partir desses resultados de investigações foi solicitado à Justiça, que concedeu, um mandado de busca e apreensão, além de prisão, que foi cumprido pela Polícia Civil do Paraná.

A Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do traficante, onde ele residia com a família, mulher e filhos.