A prisão de uma idosa, de 91 anos, pela Polícia Militar, no último sábado (11/11), na Cabana do Pai Tomás, zona oeste de Belo Horizonte, pode levar a Polícia Civil a desbaratar uma das maiores quadrilhas do tráfico de drogas da capital mineira.

É que a idosa recebia um salário para ser guardiã, não só de drogas, mas também de armas e dinheiro, para um braço do tráfico de drogas da Cabana.

A prisão ocorreu a partir de uma denúncia anônima de que três casas no bairro eram usadas como depósito de drogas e armas. Ao chegar à Cabana do Pai Tomás, os policiais avistaram conseguiram deter um homem que estava correndo. Com ele, foram apreendidos R$ 800 e uma bucha de maconha.

Em seguida, os policiais foram para as casas alvos, e ao se aproximar delas, viram olheiros do tráfico fugindo e havia no local um forte cheiro de maconha.

Ao chegar à casa da idosa, os policiais a encontraram com o neto. Num dos quartos havia drogas, sendo que parte delas em kits, com cigarrinhos e isqueiro.

Ao ser interpelada, a idosa contou que nada ali era dela, mas que ela recebia R$ 1.200 para guardar o material.

Posteriormente, nos outros dois endereços denunciados, os militares encontraram o restante das drogas: 2.700 pinos de cocaína, 1.300 porções de maconha, frascos de lança perfume, além de uma porção de crack, comprimidos de ecstasy, balanças de precisão, uma arma calibre 32, uma réplica de revólver, munições e R$ 1.400 em dinheiro. Ninguém foi preso nos dois locais.



Interior

Essa não foi a única prisão de uma mulher com ligações com o tráfico de drogas. Em São Gonçalo do Rio Abaixo, em Itabira, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma mulher de 56 anos foi presa. Segundo informações da Polícia Militar, ela era conhecida na região como “Vovó do tráfico”.

Os militares chegaram à mulher a partir de uma denúncia sobre a venda de drogas no distrito. Quando chegaram ao local, os policiais viram um homem, em atitude suspeita, saindo da casa.

Ao ser abordado, contou que havia comprado drogas com a proprietária da casa. Buscas foram realizadas no local e encontradas 18 pedras de crack, quatro porções de maconha, além de cartões de crédito e quantias de dinheiro, de origem duvidosa.