Droga estava escondida dentro do Fiat Palio Weekend

Três pessoas foram presas na noite dessa quinta-feira (9/11) transportando 177 kg de maconha e 2 kg de cocaína escondidas em um carro roubado. As prisões aconteceram na altura do KM 499 da BR-381, próximo a Betim, na Grande BH.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos dirigiam dois veículos, que foram abordados pelos agentes, próximo à Unidade Operacional na rodovia. O Jeep Compass era conduzido por um homem de 42 anos, e o Fiat Palio Weekend, por outro homem, de 40. Uma mulher de 19 anos e uma criança, de 2, também estavam em um dos carros.

Questionada, a mulher disse que todos os envolvidos eram amigos e estavam viajando juntos desde Pouso Alegre. Os condutores alegaram que não se conheciam.

As drogas foram encontradas no interior do Pálio Weekend. O veículo também possuía uma queixa de roubo na cidade de São Paulo.

Após as drogas serem encontradas, os suspeitos assumiram que estavam viajando com a mercadoria e que seria entregue em Itabuna, na Bahia.

O trio foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia De Betim. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar da cidade, que acompanhou a ocorrência.