Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (14/11), no bairro Conjunto Palmital, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, denúncias anônimas informaram que um homem estava vendendo drogas em uma rua do bairro e guardando o dinheiro em uma casa próxima.

A Polícia Militar fez monitoramento do local e flagrou o jovem com uma bolsa no ombro recebendo objetos de pessoas que passavam e entregando algo em troca. Os militares se aproximaram do adolescente que, ao perceber a aproximação da PM, jogou a bolsa dentro de uma residência próxima e tentou fugir, mas foi cercado e abordado.

Com o jovem, a polícia localizou R$ 60 em dinheiro e uma pequena quantidade de maconha. Dentro da casa onde a bolsa do suspeito foi encontrada, a PM apreendeu 193 tubos de cocaína, R$ 21 mil em dinheiro, uma pistola, um carregador com munições, dois celulares e um passaporte.

Questionado, o adolescente não soube responder de quem era o material. O jovem foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.